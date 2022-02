Deutsche Welle. Putin a luat-o razna? “Nu putem exclude un atac armat asupra Suediei” Manevrele militare ordonate de Putin starnesc ingrijorare și in Suedia. Ministrul suedez al Apararii a declarat ca nu poate exclude un atac armat asupra Suediei, motiv pentru care guvernul de la Stockholm a trimis din nou militari pe insula Gotland, foarte importanta din punct de vedere geostrategic. Desi nu este membra a NATO, Suedia are legaturi stranse cu Alianta si si-a intarit fortele armate, neglijate timp de decenii, in contextul afisarii fortei Rusiei in zona Marii Baltice. In ultimii ani, Suedia a protestat impotriva mai multor incidente, inclusiv a unor incalcari ale spatiului aerian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

