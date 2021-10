Publicația germana Deutsche Welle a scris, miercuri, despre discursul președintelui Iohannis susținut acum o zi, ca este unul cinic, ”avand in vedere ca atat el cat și premierul Cițu nu au facut aproape nimic pentru a-i convinge pe romanii sceptici sa se vaccineze.” ”Klaus Iohannis și Florin Cițu au inchis ochii in fața pandemiei”. Gestionarea […] The post Deutsche Welle: Iohannis și Cițu au inchis ochii in fața pandemiei. Nu au facut aproape nimic pentru a-i convinge pe romani sa se vaccineze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .