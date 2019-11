Stiri pe aceeasi tema

- Germania celebreaza saptamana aceasta 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, evenimentul istoric produs in 9 noiembrie 1989 care a reprezentat caderea Cortinei de Fier. In capitala Germaniei sunt programate peste 200 de ceremonii, insa acestea se anunța a fi dominate de sobrietate, pe fondul ascensiunii…

- ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante in realitate'', a spus Gorbaciov, citat de agentia EFE, la o festivitate organizata la Moscova la sediul Fundatiei Gorbaciov.El i-a primit aici…

- O saptamana de ceremonii pentru marcarea a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului incepe luni in capitala Germaniei, cu peste 200 de evenimente programate, relateaza DPA, potrivit Agepres.Startul ceremoniilor va fi dat oficial luni de primarul Berlinului, Michael Mueller, in Alexanderplatz,…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas pledeaza pentru „unitatea Europei“ intr-un editorial scris cu prilejul implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un moment cu o simbolica aparte in prabusirea comunismului si incetarea Razboiului Rece.

- Dupa caderea Zidului Berlinului, milioane de germani au plecat din fosta Republica Democrata Germana (RDG) in fosta Republica Federala a Germaniei (RFG) pentru a incepe o noua viata; in prezent, multi dintre ei se intorc acasa; AFP prezinta fenomenul pornind de la povestea unei familii care a facut…

- Dupa 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, decenii in care in Germania a crescut o generatie care nu a cunoscut divizarea, cele doua jumatati ale tarii sunt in continuare separate de istoria lor, noteaza luni dpa potrivit Agerpres Landurile care au format la un moment dat Germania de Est (RDG)…

- Decizia le-a oferit est-germanilor din fostul stat comunist o cale de evadare spre Vest si a precipitat caderea Zidului Berlinului. 'Acesta a fost un pas foarte important in sensul in care am putut sa ajungem la prabusirea Zidului si apoi la unitatea germana', a declarat cancelarul Merkel,…