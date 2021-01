Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Telekom AG, cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, pregateste vanzarea subsidiarei sale din Olanda, T-Mobile Netherlands, a anuntat luni publicatia financiara olandeza Financieele Dagblad, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Avand o forma dreptunghiulara si aproape patru metri inaltime, misterioasa structura metalica a fost deja observata si apoi a disparut in alte regiuni canadiene in cursul lunii decembrie, in orasele Vancouver si Winnipeg.La Toronto, mai multe persoane s-au grabit sa fotografieze straniul obiect si au…

- Puțini romani care studiaza sau muncesc in afara țarii vor veni anul acesta acasa de sarbatori, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, este concluzia Vola.ro. Numarul zborurilor din Italia, Spania și Germania, state europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca,…

- Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta…

- Marea Britanie va aproba saptamana viitoare vaccinul pentru Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech, iar livrarile vor incepe in cateva ore de la autorizarea acestuia, a relatat sambata publicatia Financial Times, citata de Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen,…

- Huawei spera sa „reseteze” relațiile cu Statele Unite sub administrația democratului Joe Biden, potrivit unui director al companiei chineze de echipamente de telecomunicații și telefoane mobile, transmite CNBC.Paul Scanlan, director tehnologic la Huawei Carrier Business Group, unitatea…

- Numarul tot mai mare de pacienti care fac forme severe de COVID-19 a pus presiune pe sistemul medical din Romania. Medicii spun ca este posibil ca in curand sa nu mai avem locuri in spitale. "Inca am speranta pentru ca trebuie sa luptam impreuna, sa castigam acest razboi foarte dificil si…

- Cu o pondere de 40% din cifra totala, românii au fost principalii turiști straini pe litoralul bulgaresc. Pe de alta parte, numarul turiștilor români care au ales litoralul românesc, în vara, a scazut cu 27%, transmite Mediafax.Potrivit statisticilor oficiale din Bulgaria,…