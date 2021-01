Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar german Deutsche Bank nu va mai face afaceri in viitor cu presedintele SUA, Donald Trump, sau companiile sale, in urma asaltului asupra Capitoliului dat de sustinatorii lui Trump in data de 6 ianuarie, scrie New York Times, citat de Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, critica decizia giganților social-media, inclusiv Twitter și Facebook, de a inchide conturile președintelui in exercițiu al SUA, Donald Trump. Merkel spune ca aceasta decizie este „problematica”.Oficialul german este de parere ca legislativul este cel care ar trebui…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a anunțat, luni, ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, va ajunge, miercuri, la vot, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Este important sa actionam si este important sa…

- ​Google a anuntat vineri ca a eliminat de pe platforma sa de descarcare a aplicatiilor reteaua sociala Parler, populara printre cei mai înversunati sustinatori ai presedintelui republican Donald Trump, din cauza prezentei mesajelor care incita la violenta, informeaza sâmbata AFP, preluata…

