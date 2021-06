Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia ar putea fi o problema care nu va disparea, fiind mai probabil sa persiste si sa conduca la o criza in anii viitori, potrivit unui avertisment al economistilor bancii germane Deutsche Bank, transmite CNBC. Intr-o estimare care depaseste cu mult consensul autoritatilor si al Wall Street,…

- Indicii bursei new-yorkeze au incheiat tranzactiile, miercuri, in scadere puternica. Acțiunile companiilor de tehnologie s-au depreciat. Inflatia din SUA a consemnat in aprilie cel mai ridicat nivel dupa 2008, indicele preturilor de consum avansand cu 4,2% comparativ cu intervalul similar al anului…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 1,8%, dupa ce marti a consemnat cea mai slaba evolutie dupa luna februarie. S&P 500 a coborat cu 2%, iar Nasdaq Composite cu 2,5%. Vanzarile s-au intensificat odata ce S&P 500 a coborat sub minimul atins marti, un nivel urmarit indeaproape de traderi…

- Majoritatea reziduurilor provenite de la racheta chineza ce se prabușește înspre Pamânt vor arde la reintrarea în atmosfera și este extrem de improbabil ca acestea sa provoace vatamare, susține ministerul de externe chinez, potrivit Reuters.Racheta Long March 5B a fost lansata…

- Primele studii clinice referitoare la vaccinul antiCOVID-19 nu au conținut date despre femeile insarcinate, insa cele mai noi cercetari arata ca serul este sigur și eficient in timpul sarcinii. Oficialii de la CDC au recomandat vaccinarea in cazul femeilor gravide in timpul unei conferințe de presa…

- Datele analizate de Finbold indica faptul ca China a produs, anul trecut, 380 de tone metrice sau 11,9% din producția globala de aur. Producția Australiei a fost de 320 de tone metrice, reprezentand 10% din cota globala, in timp ce Rusia ocupa locul trei cu 9,4% sau 300 de tone metrice. Cele trei țari…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, iar indicii Dow Jones si S&P 500 au atins niveluri record, in urma imbunatatirii estimarilor economice de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care a anuntat ca va mentine dobanzile aproape de nivelul…

- Pachetul de stimulare pentru economia SUA va avea efecte multiple dincolo de granițele Statelor Unite, dar nu este exclus riscul inflației și o înasprire brusca a ratelor dobânzii, potrivit AFP. UPDATE Joi, Joe Biden va promulga în cele din urma giganticul plan de susținere a economiei…