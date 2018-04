Stiri pe aceeasi tema

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- Deficitul comercial de 775 mil. euro din ianuarie este cel mai mare inregistrat in prima luna din an, in ultimii zece ani, demonstrand ca „excesul de cerere” atat de criticat de unii economisti ramane foarte sus, in ciuda unor masuri de stopare a consumului, precum majorarea dobanzii-cheie a BNR…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Dan Baciu, un fost director financiar al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Otopeni si Baneasa, a fost numit luni in functia de director general, au confirmat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii companiei. Continuarea pe ZFCorporate…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat in urma cu putin timp in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Azi, Tribunalului Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata de Judecatoria Medgidia si a decis…

- Actualul director general al SC Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a inaintat demisia, pentru data de 1 februarie, potrivit unor surse apropiate ale companiei. Documentul prin care și-a inaintat demisia va fi analizat de Consiliul de Administrației. Motivele sunt legate de cariera profesionala…