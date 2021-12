Deutsche Bank, amendă de aproape zece milioane de euro Organismul care supervizeaza sectorul financiar german, BaFin, a amendat cel mai mare grup bancar al tarii, Deutsche Bank, cu aproape zece milioane de euro pentru controale legate de rata dobanzii Euribor, potrivit Reuters. Amenda de 8,66 milioane de euro (9,77 milioane de dolari) anuntata miercuri este prima impusa de BaFin conform unei reglementari din 2018 prin care se incearca prevenirea manipularii Euribor, o rata interbancara de referinta in sectorul financiar mondial. “La acel moment banca nu implementase politici si sisteme eficiente de preventie si de control”, a informat BaFin, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

