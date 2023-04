Deutsche Bank a raportat al 11-lea profit trimestrial consecutiv şi a anunţat concedieri Profitul net atribuit actionarilor este cu mult peste previziunile consensuale de 864,54 milioane de euro, produse de un sondaj Reuters in randul analistilor, si in crestere de la 1,06 miliarde de euro pentru primul trimestru din 2022. Acesta a marcat al 11-lea trimestru consecutiv de profit pentru banca germana, dupa finalizarea unui plan de restructurare amplu care a inceput in 2019, cu scopul de a reduce costurile si de a imbunatati profitabilitatea. ”Rezultatele noastre din primul trimestru demonstreaza relevanta strategiei noastre Global Hausbank pentru clientii nostri si subliniaza ca suntem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acestea sunt primele rezultate ale bancii de cand a anuntat preluarea bancii concurente Credit Suisse, care are probleme financiare. UBS a declarat ca profitul net a fost de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, fiind cu mult sub asteptarile analistilor, ale unui profit net de aproape 1,75…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters. De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari in…

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a raportat anul trecut un profit net de 529 milioane lei, in crestere cu 1.175 de ori comparativ cu 450.000 de lei in 2021, arata raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Veniturile totale operationale…

- ”Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 1,337 miliarde lei fata de 1,319 miliarde lei in 2021. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% in 2021). Pozitia de capital a BRD este solida, cu o rata de adecvare a capitalului de 20,9% la nivel individual la finalul lunii decembrie…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare. Conducerea spune ca nu ar trebui sa plateasca taxa de solidaritate, insa oricum a dat statului prea mult, adica taxe de 20 de miliarde de…

- OMV Petrom a obținut in 2022 un profit record de aproape 10,2 miliarde de lei pe fondul prețurilor mari la energie și țiței și a platit statului roman taxe și impozite de 20 de miliarde de lei. Informația a fost data de Christina Verchere, șefa OMV Petrom “Veniturile OMV Petrom sunt o baza solida pentru…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…