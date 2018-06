Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost identificat in Bucuresti, in zona Pietei Obor. Acestuia i-a fost deschis dosar penal pentru evadare si risca ani grei de inchisoare. Detinutul, condamnat pentru furt calificat, a fugit in timp ce presta activitati lucrative, in sectorul 5 al Capitalei, anunta Administratia…

- Detinutul care a parasit vineri punctul de lucru situat in sectorul 5 a fost prins, a declarat duminica pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Penitenciarului Bucuresti Jilava, Cristian Erving Micu. El a precizat ca detinutul a fost prins duminica, in jurul orei 12,00, de o echipa a Penitenciarului…

- Un detinut de la Penitenciarul Jilava a parasit punctul de lucru unde presta activitati lucrative, fiind dispuse masuri specifice pentru capturarea acestuia, a anuntat vineri unitatea de detinere. "Vineri, in jurul orei 10,00, s-a constatat ca detinutul Mogos Aurel, nascut la data de 25.02.1986,…

- Ilie Nastase a avut o noapte grea! Vineri, in jurul orei 4:00 dimineața, fostul mare tenismen a fost prins baut la volan. El a fost oprit de polițiști pe Șoseaua Nordului. Potrivit oamenilor legii, Nastase nu a vrut sa ii fie recoltate probe biologice. Pentru ca a devenit recalcitrant cu oamenii legii,…

- Satmareanul care a evadat vineri (13 aprilie) de la un punct de lucru al Penitenciarului Oradea, Felegyhazi Sandor, a fost prins sambata, 14 aprilie. Deținutul a fost reținut pe raza municipiului Oradea. Felegyhazi Sandor, in varsta de 32 de ani, a fost condamnat definitiv la 2 ani inchisoare pentru…

- Detinutul evadat de la Penitenciarul Oradea a fost prins de polițiștii de la ordine publica din cadrul IPJ Bihor. Tanarul de 32 de ani, inchis pentru furt, a incercat sa fuga, insa nu a opus rezistența in momentul in care a fost imobilizat de oamenii legii. Detinutul Felegyhazi Sandor a evadat, vineri,…

- Un detinut in varsta de 32 de ani care executa o pedeapsa de doi ani pentru furt calificat in Penitenciarul Oradea a evadat, vineri, de la un punct de lucru unde igieniza spatii verzi, fiind instituite filtre pentru prinderea lui. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Oradea, Alina Birda, a declarat ca…