Deținutul care a fugit din spital, îmbrăcat în haine de doctor, a fost prins Deținutul, care a fugit din Spitalul Bagdasar-Arseni in aceasta dimineața, a fost prins in zona Pieței Matache din București. Deținutul Adrian Constantin Dinca, condamnat definitiv la 23 de ani și 10 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, clasat in regim maxima siguranța, a fugit, marți, din Spitalul „Bagdasar Arseni” din București, unde […] The post Deținutul care a fugit din spital, imbracat in haine de doctor, a fost prins appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

