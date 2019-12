Deținuții primesc, de Crăciun, meniu de sărbători cu friptură, sarmale și cozonac Deținuții din penitenciarele ANP vor participa la diferite activitați artistice și caritabile in zilele de Craciun și vor primi mancare tradiționala precum friptura de porc, piure, ciorba, sarmale cu mamaliguța, cozonac și prajituri. 78 de deținuți au primit permisiunea sa mearga de Craciun acasa. „Avand in vedere preocuparea constanta a administrațiilor locurilor de deținere pentru promovarea unui climat carceral cat mai apropiat de cel anterior privarii de libertate, la nivelul tuturor unitatilor penitenciare se deruleaza proiecte de activitate specifice Sarbatorilor de iarna. Acestea includ:… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

