Deținuții francezi care se vor vaccina anti-COVID ar putea beneficia de reducerea pedepsei Daca deținuții dintr-o inchisoare din nord-estul Franței sunt vaccinați impotriva COVID, pedepsele lor ar putea fi reduse. Este o propunere avansata de vicepresedintele tribunalului din localitatea Sarreguemines, potrivit LCI . Documentul de pe 10 august a fost semnat de vicepresedintele responsabil de aplicarea pedepselor. El a explicat ca „prin masura exceptionala se doreste incurajarea vaccinarii cu scopul de a se atinge imunitatea colectiva„. Potrivit LCI, in nota se vorbeste despre o reducere a pedepsei cu doua luni. De asemenea, se spune ca persoanele condamnate la violenta conjugala, violenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

