Deținuții din Ucraina ies pe front. Zelenski: Îşi vor putea ispăşi pedepsele în locurile cele mai periculoase ale războiului Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinuti cu experienta militara pentru ca acestia sa participe la lupta impotriva trupelor rusești de invazie. „Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor trebuie sa o faca. Nu a fost o decizie usoara, din punct de vedere moral, dar este utila din punctul de vedere al protectiei noastre. In conformitate cu legea martiala, participantii la ostilitati, ucraineni cu experienta reala de lupta, vor fi eliberati din inchisori si-si vor putea ispasi pedepsele in locurile cele mai periculoase ale razboiului. Cheia acum sta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

