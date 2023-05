Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 11 aprilie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei educatiei financiare.Va prezentam in continuare textul mesajului:"Sarbatorim astazi Ziua educatiei financiare, intr un context puternic marcat de volatilitate si de o viteza in crestere a schimbarilor…

- Final fierbinte in sezonul 2022-2023 pentru "Lupii Buzaului", dar ecourile infrangerii de pe teren propriu cu CSM București(sambata, 18 martie 2023, etapa a 21-a n.r.) in Liga Naționala de handbal masculin sunt departe de a se fi stins.

- Doua grupuri specializate in savarșirea escrocheriilor și circulația ilegala a drogurilor in proporții deosebit de mari au fost destructurate de Ofițerii Direcției investigații „Centru” a INI și cei ai Direcției Generale Urmarire Penala a IGP au destructurat In cadrul

- Fotbalul romanesc este in doliu, dupa ce un mare jucator a murit la doar 42 de ani, in urma unei boli necrutatoare. Este vroba despre Adrian Musat, care a activat in prima liga, la Extensiv Craiova si Gloria Bistrita. Ultima data fusese legitimat la CSM Sighetu Marmatiei, cu care a promovat in Liga…

- Gent a marcat 4 goluri in decurs de 6 minute la returul cu Bașakșehir, din „optimile” Conference League. Gent a scos doar o remiza pe teren propriu in turul cu Bașakșehir, dar a rezolvat calificarea in prima repriza a manșei decisive. Minute istorice in Bașakșehir - Gent Nigerianul Gift Emmanuel Orban…

- Tot mai multe supermarketuri, hipermarketuri, magazine de proximitate vor sa treaca de la casele de marcat tradiționale la case de marcat de tip self-checkout, unde clienții iși pot scana singuri produsele, iar apoi platesc. La o dezbatere organizata cu ocazia Zilei mondiale a drepturilor consumatorului,…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live. astazi, de la 09:01. Invitatul zilei la GSP Live este un fotbalist trecut pe la Sportul, U Cluj, Metaloglobus, Chindia, dar și cu experiențe in ligile inferioare din Germania sau Israel. Andrei Lungu are 94 meciuri și șase goluri in primul eșalon…

- Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului continua campania ”Respect pentru veterani”. 100 de foști luptatori in conflictul de pe Nistru și cel din Afganistan au primit ajutor financiar in valoare de 1 000 de lei fiecare. Veteranii susțin ca acest suport este indispensabil pentru…