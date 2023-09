Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…

- Zeci de tablete au fost furate dintr-o școala din Capitala, prejudiciul depașind o suta de mii de lei. Suspecții, doi tineri, de 18, respectiv 21 de ani, au fost prinși. Potrivit Poliției Capitalei, politiști din cadrul Sectiei 16 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul ca, in perioada 22/23…

- 350 de elevi din Satu Mare invața, in 2023, in apartamente. Școala lor funcționeaza intr-un bloc de locuințe, iar salile de clasa au fost adaptate la spațiul disponibil. Pentru a merge la toaleta, elevii de la etajul 4 trebuie sa coboare la parter, iar pauzele le petrec tot in cladire, din cauza ca…

- O profesoara de istorie și filosofie de la un liceu din Veneția a lipsit de la școala in total 20 de ani din cei 24 de serviciu. A ajuns in vizorul unei inspecții ministeriale, care i-a definit metodele de predare ca fiind „incompatibile”. Acum, Curtea de Casație a confirmat concedierea ei. Dintr-un…

- Astazi incepe Evaluarea Natioanala. Aproape 162.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a ar trebui sa sustina examenul. Dintre cei care au terminat clasa a VIII-a, peste 15.500 nu figureaza in statistica de sustinere a examenului. Asta inseamna 8,8% din totalul celor raportati ca fiind inscrisi in clasa…

- Proaspat doctor in sociologie la Școala doctorala de la „Babes-Bolyai”, unde profesor-coordonator i-a fost Vasile Dincu, deputatul de Bistrița Bogdan-Gruia Ivan este propunerea PSD pentru portofoliul de ministru al Digitalizarii. In varsta de doar 32 de ani, Bogdan-Gruia Ivan reprezinta un exemplu…

- Potrivit calendarului de inscrieri la clasa pregatitoare, publicat pe edu.ro, marți 13 iunie, incepe etapa a doua de inscriere in clasa pregatitoare, pentru copiii care fie nu au fost cuprinși in nici o unitate de invațamant in prima etapa, fie nu au fost inscriși, potrivit Edupedu. Cererile pot fi…