- “In prezent, in Penitenciarul Arad aproximativ 93 la suta din efectivul de deținuți custodiați sunt vaccinați cu schema completa de vaccinare”, se arata in analiza activitații Penitenciarului Arad pe anul 2021.

- Guvernul de la Chisinau anuntase anterior ca grupul rus Gazprom a respins solicitarea Republicii Moldova de a reprograma plata pentru gazele din ianuarie, obligand autoritatile sa declare stare de urgenta in sectorul energetic. Republica Moldova si Gazprom au convenit un contract pe cinci ani care a…

- Foarte mulți romani o sa beneficieze de ajutor din partea Guvernului pentru ca pensia sa ajunga la 2.200 de lei in luna ianuarie 2022 pentru cei care primesc un venit lunar mai mic sau egal cu 1.600 de lei. Cu toate acestea, milioane de pensionari nu o sa aiba parte de acest beneficiu. Ce pensionari…

- Blocajele impuse in aproape toate țarile de pe glob și pașapoartele Covid sunt problema majora a inceputului de an. Milioane de oameni protesteaza impotriva lor in intreaga lume, de la Amsterdam la Melbourne, din New York la Viena. De fapt, ceea ce s-a raspandit in mediul online sub numele de „Mișcarea…

- Guvernul a prevazut un buget de 10 miliarde de lei pentru programul IMM Invest, a anunțat ministrul Finanțelor.Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, o alocare de peste 84 de milioane de lei pentru 12 aeroporturi regionale. Cea mai mare suma - 9 milioane de lei - o va primi Aeroportul…

- “La o populatie de 19 milioane de locuitori, populatia activa este de 8,9 milioane de persoane. Din aceasta populatie activa, circa 8,4 milioane de persoane reprezinta populatia ocupata, diferenta fiind reprezentanta de someri. Agricultura, sector important al economiei, in ea activeaza 1,6 milioane…

- Liderul Partidului „SOR”, deputatul Ilan Sor, sustine ca semnarea unui acord cu Gazprom este un esec total al Guvernului Maiei Sandu. Potrivit lui, 300 de milioane de dolari este suma scoasa din buzunarele cetatenilor din cauza „incompetentei si prostiei Cabinetului de ministri al Maiei Sandu.” Mai…