Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu sustine marti, incepand cu ora 19,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Declaratiile vor fi transmise live pe conturile de Facebook si Youtube ale Guvernului si pe canalul unic de distributie al Palatului…

- Mașina in care calatoreau cei doi barbați a cazut de pe malul stang al iazului și s-a scufundat la trei metri adancime, informeaza stiridiaspora.ro .Trupurile neinsuflețite au fost gasite de Garda Civila, langa mașina avariata, care a fost scufundata in apropierea drumului agricol din Valdefajas. Acestea…

- Pompierii romani, aplaudați de greci in fața manastirii unde se odihneau: „Nu ințelegem ce ne spun, dar am citit mulțumirea și bucuria pe chipurile lor” Experiența avuta de catre pompierii romani aflați in Grecia cu localnicii din zona afectata de incendii, a fost povestita de catre doi dintre salvatorii…

- Pompierii romani sunt eroi pentru greci. Jurnalisti, localnici si voluntari sunt impresionati nu doar de curajul, ci si de tehnica si strategia lor, cu care au reusit sa stapaneasca incendiile violente din insula Evia.

- 112 pompieri romani ajuta la stingerea incendiilor care au pus stapanire pe insula greceasca Evia. Prima misiune a pompierilor a Post-ul Presa greaca lauda intervenția pompierilor romani. 12 sunt din Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Afaceristul Costel Alecu, extradat in SUA, intr-un dosar cu un prejudiciu total de 9 milioane de dolari, a scapat, la mustața, de un alt scandal penal, grație procurorilor DIICOT, care l-au iertat dupa ce l-au prins cu droguri.

- Costel Alecu, cel care poza in afacerist onest și seducea vedete pe banda rulanta, in timp ce, in realitate, tragea țepe pe internet, prejudiciul total fiind estimat la peste 9 milioane de dolari, a fost extradat in SUA și cazat la racoare.

- O pusti de doar 16 ani uimeste specialistii din natatie. La Campionatul European de juniori de la Roma, tanarul inotator roman a castigat deja 3 medalii, dintre care 2 de aur, si a corectat recordurile mondiale in probele de 100 si 200 metri liber.