Stiri pe aceeasi tema

- • „ In Romania, au mai ramas doar batranii, betivii si puturosii” , pentru ca ceilalti, cei harnici, au plecat din tara, spune Dumitru Voicu (PSD), primar al comunei Micești, Argeș, din 1992. • Pentru Dumitru Voicu, in afara de lene, tara noastra mai sufera din cauza justitiei, care este corupta, si…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a sase alesi locali, unul fiind din judetul Iasi. Ioan Benchea este consilier local in comuna Oteleni. In perioada exercitarii mandatelor de consilier local (2012 – 2016…

- Piata forței de munca din Romania se afla intr-o criza acuta de personal ce poate fi recrutat, angajatorii romani incercand, pe cat posibil, sa aduca muncitori de peste granițele țarii. Cum in UE nu prea se...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Dambovita, anunta ca un angajator din Spania ofera 150 locuri de munca vacante. Este vorba de o oferta de munca sezoniera in agricultura, pentru recoltarea capsunilor, in campania 2019.

- Deși se confrunta cu o acuta lipsa a forței de munca, angajatorii bacauani nu se ingramadesc sa contracteze straini. Cei care doresc sa incadreze straini la munca trebuie sa iși anunțe intenția la Serviciul pentru Imigrari și la Inspectoratul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, modificarile aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informeaza Administratia Prezidentiala, citata de MEDIAFAX. Conform noilor prevederi, o persoana care refuza un loc de munca oferit pierde dreptul la ajutor social."(7) Refuzul unui ...

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Absolvenții de liceu, școala profesionala sau postliceala, la fel ca și absolvenții de studii universitare, care au implinit 16 ani, se pot adresa Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca pentru a fi luați in evidența dupa incheierea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.