- Disidentul rus Aleksei Navalnii, care se afla dupa gratii, a anuntat luni pe Instagram ca o comisie a inchisorii l-a desemnat drept extremist si terorist, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Kremlinul l-a felicitat vineri pe jurnalistul rus Dmitri Muratov, un critic vocal al sau, dupa ce acesta a caștigat Premiul Nobel pentru Pace, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin afirmand despre acesta ca este „curajos” Muratov a fost unul dintre cei doi jurnaliști carora le-a fost…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost nominalizat luni pentru Premiul Saharov privind libertatea de gandire, acordat de Parlamentul European, in contextul in care alesii europeni doresc sa mentina atentia publica asupra miscarii prodemocratie care a fost interzisa in Rusia, a relatat luni Reuters.

- Opozantul rus Alexeï Navalnîi, aflat în închisoare, i-a acuzat joi pe cei de la Apple și Google de colaborare cu Kremlinul, cei doi giganți digitali eliminându-și aplicația dedicata alegerilor legislative, la cererea autoritaților ruse, potrivit AFP. „Daca…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnîi, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa încalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din Belarus…