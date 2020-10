Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al comunei Arieșeni, Marin Jurj, a fost condamnat la inchisoare cu executare in dosarul in care a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție Alba Iulia. Hotararea a fost pronunțata luni, 19 octombrie 2020, și poate fi contestata la Curtea de Apel. Jurj este, inca, primar…

- Deputatul Mircea Draghici, fost trezorier al PSD, a fost condamnat de Inalta Curte la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care si-ar fi insusit 380.000 de euro din subvențiile primite de partid pentru a-și cumpara o casa, scrie Hotnews.Mircea Draghici a primit 4 ani de inchisoare pentru…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi, in prima instanta, la cinci ani si doua luni de inchisoare. Nichita a fost acuzat de DNA ca s-a folosit de politia locala pentru a-si urmari amanta prin oras.La mai putin de doua luni de cand a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea da, joi, decizia definitiva in procesul de coruptie al fostului viceguvernator BNR Bogdan Olteanu, acesta fiind condamnat la sapte ani de inchisoare, in prima instanta.

- Condamnat la inchisoare pe viata in prima instanta pentru rolul avut in genocidul de la Srebrenica, fostul lider militar sarb Ratko Mladici s-a intors intr-un final in fata judecatorilor de la Haga dupa doua amanari cauzate de boli.

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței. In prima instanța, el fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Tiberiu Urdareanu, cel care a dat mita, a fost condamnat definitiv…

- Studentul american Trevor Reed a fost condamnat joi in Rusia la noua ani de inchisoare pentru ultraj cu violenta, informeaza Reuters. Instanta a retinut ca el le-a pus in pericol viata celor doi politisti care l-au arestat vara trecuta, dupa o petrecere la Moscova, noteaza Agerpres. Reed, student…