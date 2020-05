Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanța a transmis, printr-un comunicat de presa, mesajul pe care deținuții politici l-au ascuns in fereastra scoica dinspre mare, din sala de spectacole a Cazinoului. Pe o bucata de hartie rupta dintr-un sac de ciment (foto: Primaria Constanța), aceștia au scris cateva randuri despre ei:…

- Un mesaj al unor detinuti politic care au lucrat in anii '50 la repararea Cazinoului din Constanta a fost gasit in timpul lucrarilor de reabilitare a monumentului care au loc in aceasta perioada. Scrisoarea detinutilor era zidita in fereastra scoica dinspre mare, din sala de spectacole a Cazinoului.

- O noua descoperire a fost facuta timpul lucrarilor la Cazinoul din Constanta.Un mesaj emotionant a fost gasit intre zidurile Cazinoului, un strigat de ajutor, scris printre lacrimi si durere de 14 dintre cei 100 de detinuti care au lucrat in anii 1950 la renovarea Cazinoului dupa bombardamentele din…

- Cazuri pozitive de infectare cu coronavirus in scadere in județul Satu Mare. Grupul de Comunicare Strategica comunica 54 de cazuri pozitive in județul Satu Mare. Intre timp a sosit și aparatul penstru testare COVID 19 la spitalul careian. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 401 noi cazuri de imbolnavire. Totodata, pana acum, 608 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, au decedat. Erau internate in spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau, Timiș,…

- Duminica, 8 martie, este prima duminica din Postul Mare, cunoscuta si sub numele de Duminica Ortodoxiei.Aceasta se serbeaza incepand din secolul al IX lea, marcand deciziile Sinodului VII Ecumenic tinut la Niceea, in anul 787 , care au definitivat cultul icoanelor si au sistematizat invatatura de credinta…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a venit vineri cu precizari legate de relatia sa cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, el declarand ca in MAI "contradictiile duc la progres", scrie Agerpres.Intrebat despre relatia pe care o are cu Arafat,…