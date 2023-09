Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut de la Penitenciarul de Maxima Siguranța Gherla, județul Cluj, a fost gasit spanzurat in baia unei camere. Necropsia a aratat ca moartea sa a fost violenta și au fost declanșate cercetari vizand infractiunea de omor, transmite News.ro.Poliția a fost sesizata luni, 11 septembrie, prin apel…

- Conform surselor citate, Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla a sesizat luni Politia, prin apel 112, in legatura cu faptul ca un detinut in varsta de 47 de ani a fost gasit spanzurat, avand si urme de violenta, in baia unei celule. In urma necropsiei s-a stabilit ca moartea a fost violenta, cauzata…

- Penitenciarul de Maxima Siguranța Gherla a sesizat luni Poliția, prin apel 112, despre faptul ca o persoana privata de libertate, in varsta de 47 de ani, a fost gasita decedata in baia unei camere. Persoana decedata a fost gasita spanzurata, prezentand și urme de violența. In camera de detenție se mai…

- Un detinut a fost gasit spanzurat in baie luni, la Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla, fiind declansate cercetari vizand infractiunea de omor, intrucat prezenta urme de violenta, afirma surse apropiate anchetei.

- Penitenciarul de Maxima Siguranța Gherla a sesizat luni Poliția, prin apel 112, ca o persoana privata de libertate, in varsta de 47 de ani, a fost gasita decedata in baia unei camere, au declarat surse din ancheta pentru Știripesurse.ro.Persoana decedata a fost gasita spanzurata, prezentand totodata…

- Un deținut a murit, sambata de dimineața, la Penitenciarul Margineni, dupa ce s-a spanzurat in camera de detenție. Acesta avea doar 42 de ani. Victima a fost preluata de Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. „La data de 3 septembrie, in jurul orei 10.03, polițiștii din cadrul Secției…

- Un deținut de la penitenciarul Aiud a spart geamurile camerei pentru ca „nu are un coleg de camera cu posibilitați financiare pentru a-l ajuta” Un deținut de la penitenciarul Aiud a spart geamurile camerei pentru ca „nu are un coleg de camera cu posibilitați financiare pentru a-l ajuta” Un barbat din…

- Țara noastra este pe primele locuri in Europa in privința cazurilor de violența in familie, cu 1.156 persoane ucise in perioada 2017-2022, nu mai puțin de 217.702 infracțiuni de violența domestica și 8.499 persoane trimise in judecata pentru violența in familie.