Deținut, condamnat pentru trafic de droguri, evedat din punctul de lucru Un deținut, condamnat pentru trafic de droguri, a fugit din cadrul Penitenciarului București- Rahova; barbatul avand de executat 1 an si 3 luni . Cristian Moloșag, de 34 de ani, a parasit punctul de lucru al inchisorii vineri. El se afla in regim deschis fara supraveghere, dupa ce fusese condamnat pentru trafic de droguri.

