Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii DIICOT au facut, miercuri, 57 de perchezitii, dintre care 51 in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, ce vizeaza membri ai clanului Stoaca.

- La data 5 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei statiunii Costinesti au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din judetul Teleorman, pe numele caruia Judecatoria Sector 2 si Judecatoria Sector 1 Bucuresti au emis mandate de executare a pedepsei de 1 an, respectiv 1 an si 4 luni inchisoare,…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din judetul Mures au efectuat perchezitii in 10 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si punctele de lucru ale unor firme, precum si la locuintele persoanelor implicate. Actiunile oamenilor legii au loc intr-un dosar de evaziune…

- Politistii au retinut un suspect invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti, acesta fiind un barbat in varsta de 45 de ani. ISU Bucuresti - Ilfov a intervenit in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea unor incendii…

- Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru a-l depista pe cel care a incendiat 8 mașini in Capitala, in noaptea de sambata spre duminica! Persoanele care il recunosc si pot oferi informatii sunt rugate sa anunte la telefon 021/222.41.

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri integral, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt si in municipiul Bucuresti.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala și alte șase județe. În București, codul de polei este valabil pâna la ora 13.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori și obiecte din apropierea solului,…