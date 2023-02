Stiri pe aceeasi tema

- ”Inca trebuie sa facem fata unei incertitudini ridicate, dar cred ca perspectivele economice se imbunatatesc”, a declarat Lindner intr-un interviu acordat CNBC la Davos, la Forumul Economic Mondial. El a adaugat ca este mai optimist cu privire la 2023 si 2024 decat acum cateva luni. ”Exista o oportunitate…

- Oficial: La sala de sport, pe banii firmei. Legea prin care se acorda deducere firmelor pentru abonamente se aplica din februarie Angajații vor putea beneficia de abonamente la salile de sport și de programe de recuperare medicala din partea firmelor la care lucreaza. Acestea vor fi neimpozabile și…

- Inflatia in Germania a crescut anul trecut la cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, in 1990, preturile de consum inregistrand in medie o crestere de 7,9% in 2022, fata de 2021, arata datele publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA. Comparativ, in 2021 preturile…

- „De ce vor bancile sa se treaca la banii digitali? De ce se faciliteaza tot mai mult platile digitale? De ce sa platești cu numerar peste tot in loc de card bancar? Ganditi-va la acest exemplu cu o bancnota de 50 de euro care va circula in economie. – Am o bancnota de 50 de euro in buzunar și o voi…

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns la un acord cu privire la plafonarea pretului gazelor naturale, a anuntat luni presedintia ceha a UE intr-o postare pe Twitter . Acordul anuntat luni vine dupa mai multe saptamani de discutii cu privire la un pachet de masuri de urgenta care au creat diviziuni…

- Scandalul de corupție care a cuprins Parlamentul European și care are in centrul atenției statul Qatar a aparut intr-un moment dificil pentru țarile din UE care duc lipsa de gaze naturale, in special fiind afectata Germania. Cu o Europa disperata sa renunțe la gazele rusești, criza de corupție din Parlamentul…

- Factorii de decizie din Germania discuta in mare secret masuri prin care sa poata fi facilitat accesul de urgența al populației la bani lichizi, in cazul unei pene majore de curent.Criza energetica prin care trece țara, pe fondul intreruperii livrarilor din Federația Rusa, poate avea numeroase…

- Cu toate ca autoritațile germane au declarat de mai multe ori ca nu cred ca va exista un scenariu de tip blackout, Autoritatea de Reglementare a Piețelor Financiare și alte asociații discuta despre aceasta criza din ce in ce mai des.Cei mai mulți germani prefera banii cash, in locul cardurilor și a…