Deţinerea şi folosirea telefoanelor inteligente, interzisă în şcoli (Internet) Noul an scolar va lasa elevii dintr-o tara europeana fara acces la gadgetul care pana acum le ocupa cea mai mare parte a timpului liber. Potrivit legislatiei franceze, elevii cu varste de pana la 15 ani nu vor mai avea voie sa aduca la scoala telefoane inteligente sau tabletele pe care le detin. Sau daca au un astfel de gadget asupra lor, sunt obligati sa il tina oprit pe toata durata orelor de curs, inclusiv pauzele. Noile reguli sunt justificate prin nevoia de infrunta cu masuri concrete dependenta de smartphone, garantand totodata buna desfasurare a orelor de curs, oprind una dintre activitatile… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

