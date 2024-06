Stiri pe aceeasi tema

- Momentan, pentru ține ca parinte nu mai conteaza de ce și cum s-a ajuns aici, ci important este sa incerci cat mai repede sa oprești acest regim nesanatos. Am pregatit niște sfaturi care ar putea sa te ajute:1. Identifica alimentele „problema” pe care dorești indepartate din dieta copilului tau. Daca vrei sa il educi sa nu…

- Deținerea unui autoturism in Romania a devenit un lux tot mai costisitor, pe masura ce prețurile pieselor auto au explodat in ultimii ani. Aceasta tendința ingrijoratoare se adauga la povara financiara a șoferilor, deja copleșiți de creșterea alarmanta a prețurilor la asigurarile RCA. In anul 2024,…

- Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a finalizat Sondajul pentru 2024, in randul bancilor centrale, care arata un mare apetit al acestora pentu acumularea a noi rezerve de aur. Bancile centrale au fost cumparatori semnificativi de aur in ultimii ani, pe fondul incertitudinii economice și geopolitice,…

- Prețul aurului, pe piețele mondiale, a inregistrat un nivel maxim istoric, in luna mai, pana la 2.348 de doalari pe uncie (o uncie troy este echivalenta cu 31,1034768 grame), potrivit Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Aceasta este a treia creștere consecutiva de preț, cu 2 la suta, calculat luna,…

- Ministerul Apararii Naționale (M.Ap.N) a declanșat astazi, 20 mai, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervișt voluntari in Armata Romaniei. Campania se incheie pe 27 iunie. Sunt disponibile 4936 de locuri…

- Aurul a atins noi maxime istorice, pe parcursul lunii aprilie 2004, dar pana la sfarșitul lunii, prețurile au scazut simțitor, arata Consiliul Modial al Aurului (WGC), intr-o analiza remisa, joi, ziarului Puterea. Relativa stabilitate s-a datorat achizițiilor pe piața Chinei și creșterii achizițiilor…

- Un motiv pentru care Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, se bucura de un sprijin masiv in randul votanților e legat de dezamagirea globala a cetatenilor fata de clasa politica, iar altul este dat de campania sa pe retelele sociale, a declarat sambata primarul Capitalei,…

- Kremlinul a dezmintit luni ca serviciile secrete ruse ar avea vreun rol in asa-numitul "sindrom Havana", o serie de afectiuni bizare suferite de diplomati si spioni americani in lume si pe care nici Statele Unite nu au reusit sa le elucideze. Reactia Moscovei survine dupa ce un website rus anti-Kremlin…