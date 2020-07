Stiri pe aceeasi tema

- Orlando Nicoara, director general EAD.ro, detinatorul drepturilor TV pentru Liga 1 afirma ca orice schimbare a sistemului competitional trebuie facuta dupa o analiza serioasa, considerand ca orice discutie despre un sistem cu 18 echipe, in sistem tur retur, fara playoff/playout, nu avantajeaza competitia,…

- Liga 1 este lovita puternic de coronavirus. Dinamo are 18 jucatori testati pozitiv cu coronavirus si 21 de cazuri in total, in timp ce la CFR Cluj sunt 10 oameni din cadrul clubului infectati, dintre care patru jucatori. Mircea Rednic crede, insa, ca sezonul trebuie sa fie oprit.Ultimul club…

- Conform unor surse din cadrul clubului CFR Cluj, citate de GSP, cei confirmați cu Covid-19 sunt: Catalin Golofca, Claudiu Petrila, Cristian Balgradean, kinetoterapeutul Radu Pralea și preparatorul fizic al echipei, Bogdan Aldea. Numarul total al celor bolnavi a ajuns astfel la 10. Iata lista…

- Ministrul Tineretului și Sportului Ionuț Stroe a anunțat ca izolarea echipelor in cantonamente ar putea fi impusa din nou in Liga I, dupa ce mai mulți fotbaliști de la Dinamo și CFR Cluj au fost confirmați cu coronavirus. ”Campionatul de fotbal are toate condițiile sa duca competiția la bun sfarșit.…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat sambata, pentru AGERPRES, dupa cazul pozitiv de coronavirus depistat la un component al echipei CFR Cluj, ca nu se pune problema ca aceasta editie a Ligii I sa nu se poata termina. Clubul Dinamo a devenit focar de…

- Dupa ce Dinamo a ajuns la nu mai puțin de 10 jucatori testați pozitiv cu noul coronavirus, problemele se muta in play-off. Partida dintre FCSB – CFR Cluj, care era programata astazi, de la ora 21:00, a fost amanata. Anunțul a fost facut ce Digi Sport, una dintre televiziunile care dețin drepturile TV.…

- Deținatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga1, eAD.ro, prin vocea directorul general Orlando Nicoara, susține ca nu dorește sub nici o forma intreruperea campionatului - solutie invocata de conducerea FC Dinamo in contextul cazurilor de COVID-19 inregistrate la echipa. Oficialul eAD.ro…

- Detinatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga I, EAD.RO Interactive, a trimis o notificare la Liga Profesionista de Fotbal prin care avertizeaza ca in cazul in care campionatul intern de fotbal nu se va relua va solicita LPF si cluburilor returnarea sumelor platite in avans, plata de…