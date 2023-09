Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de diplomati rusi si familiile lor parasesc luni teritoriul Republicii Moldova, dupa ce autoritațile de la Chișinau au decis reducerea personalului de la Ambasada Rusiei, pentru acțiuni de „destabilizare” a țarii.

- Sine ira et studioSituația geopolitica, economica și de securitate a Republicii Moldova impune, in aceste timpuri, decizii ferme, clare, așa cum prea puține au fost luate din 1990 incoace. Timpul preseaza. Pe de o parte, datorita turbulențelor și lipsei de predictibilitate pe scena internaționala. Pe…

- In Republica Moldova continua tendința de diminuare a exporturilor de bunuri interne, in timp ce reexporturile de bunuri straine continua sa creasca. Potrivit datelor Biroului Național de Statistica, in special, in ianuarie-mai 2023, exporturile de marfuri ale Republicii Moldova au totalizat 1 miliard…

- In Republica Moldova va fi instituit Centrul pentru Comunicare Strategica și Combatere a Dezinformarii. Proiectul inaintat in acest sens a fost avizat astazi de catre Guvern, transmite MOLDPRES . Secretarul general al Guvernului, Artur Mija a declarat la ședința Executivului ca Centrul va avea misiunea…

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova anunța ca oamenii legii au pornit un dosar penal pe terorism, dupa atacul armat de la Aeroport. „O echipa speciala din procurori, creata pentru a investiga acest caz”, informeaza MAI.

- In ultimele cinci luni, pensia medie a magistratilor a crescut cu 222 de lei, in timp ce cea a pensionarilor obisnuiti, cu doi lei, arata date obtinute de DeFapt.ro. In acest interval de timp, numarul magistratilor cu pensie speciala a crescut cu 390. Numarul pensionarilor obisnuiti a scazut cu 4.707.…

- Cine primește pensie speciala in Romania. A fost facut topul celor mai mari venituri, astfel ca s-a aflat ca unele dintre sume sar de 50.000 de lei. Cați sunt pensionarii care incaseaza aceste sume maxime, astronomice in același timp. Topul celor mai mari pensii speciale. Cea mai mare ajunge la 50000…

- Potrivit informațiilor furnizate de Casa de Pensii din județul Teleorman pentru luna iunie, un magistrat beneficiaza de o pensie speciala de aproximativ 30.000 de lei intr-unul dintre cele mai sarace județe din Romania. Aceasta suma este de 14 ori mai mare decat pensia medie pentru limita de varsta…