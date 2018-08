Stiri pe aceeasi tema

- O buruiana aparent inofensiva este un adevarat pericol pentru sanatate. Ambrozia, caci despre ea este vorba, sau iarba de paragina, cum este cunoscuta in denumirea populara, este o planta care se gasește la tot pasul. Cel mai grav este faptul ...

- Societatea Romana de Alergologie și Imunologie Clinica (SRAIC) relanseaza Campania de avertizare asupra alergiei la polen de Ambrozia. Ambrozia este denumita popular iarba parloagelor si este in fiecare an principalul alergen care creeaza probleme pacientilor cu alergii respiratorii. Perioada de polenizare…

- In luna mai, primarul Nicolae Robu anunța ca vrea sa creeze un comitet special pentru combaterea ambroziei, iar Timișoara sa colaboreze cu localitațile limitrofe pentru a starpi planta. Edilul spunea ca degeaba se tunde ambrozia in Timișoara daca in comunele de langa oraș nu se intampla asta,…

- Amenzile ce pot fi date proprietarilor sau detinatorilor de terenuri care nu iau masurile impuse de lege pentru distrugerea plantelor de ambrozie sunt cuprinse intre 750 si 20.000 lei. Ambrozia, numita si iarba parloagelor, este o planta inalta de 20-90 de cm, cu tulpina ramificata, acoperita de peri…

- Oamenii legii au luat din nou „la pas” orașul pentru a verifica in ce mod se prezinta buruienile crescute pe proprietațile private, mai ales ca tot mai mulți oameni suna la Poliția Locala pentru a reclama terenuri neingrijite. Susțin ca proprietarii care nu-și cosesc terenurile de vegetație…

- Ministerul Agriculturii (MADR) a demarat un proiect de hotarare prin care isi propune combaterea si distrugerea buruienii ambrozia la nivel national. Planta este nociva prin efectul si cantitatea de polen pe care o raspandeste in atmosfera cu ajutorul vantului, afectand sanatatea, potrivit…

- Ministerul Agriculturii (MADR) a demarat un proiect de Hotarare prin care isi propune combaterea si distrugerea buruienii ambrozia la nivel national, considerand ca speciile de plante care apartin genului Ambrosia sunt printre cele mai nocive plante existente, prin alergiile pe care le produc asupra…

