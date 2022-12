Detinatorii de arme si munitii – controlati de politisti. Ce au gasit oamenii legii?

3.4-magnitude quake hits Buzau County on Wednesday morning

A 3.4-magnitude earthquake hit Romania on Wednesday morning, at 03:49hrs local, in the Vrancea seismic zone, Buzau County, according to the National Earth Physics Research and Development Institute (INCDFP), told Agerpres.