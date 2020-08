Stiri pe aceeasi tema

- ”Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a instalat un sistem de panouri fotovoltaice pe fabrica de ulei vegetal a companiei LTA Mondial din localitatea Baia din judetul Tulcea, care va ajuta unitatea sa isi reduca consumul anual de energie din retea…

- Un focar urias de coronavirus a fost descoperit de autoritati la o fabrica din Romania, toate persoanele care au intrat in contact cu angajatii contaminati fiind puse in carantina la domiciliul.

- Mai multe cadre medicale, imbracate in combinezoane și purtand manuși și maști, au mers sa protesteze, miercuri dimineața, in fața Guvernului. Ei sunt nemulțumiți de programul de lucru și de condițiile in care sunt nevoiți sa munceasca. Protestul a fost susținut de sindicatul SANITAS. Lista sindicaliștilor…

- O companie romaneasca fabrica masti chirurgicale cu mai putin de 0,6 lei/bucata. Capacitatea lunara de producție este de 15 mil. bucati Capacitatea de productie lunara pentru masti chirurgicale anuntata de compania romaneasca Techtex este, in prezent, de 15 milioane de bucati, iar pretul cerut de companie…

- "Ma simt foarte bine, ma duc sa joc un fotbal. E important ca acum radem, dar aveam un cheag mare de sange, care putea sa plece la inima și sa mor. Acum facem haz de necaz. Eu sunt foarte fricos. Acum, cand s-a terminat, imi dau seama ca daca nu veneam, chiar puteam sa mor. Daca aveți varice, macar…

- Grupul Zentiva, producator ceh de medicamente prezent si in Romania, a anuntat luni finalizarea achizitiei unitatii de productie din Ankleshwar, India, de la compania Sanofi, potrivit news.ro."Grupul Zentiva anunta finalizarea achizitiei unitatii de productie din Ankleshwar, India, de la compania…

- Abi Talent s-a luat inclusiv de sotia lui Alex Velea , cunoscuta Antonia, insinuand ca cei doi copii ai ei nu ar fi facuți cu artistul. De asemenea, adolescentul care a captat de ceva timp atentia unei numite parti a publicului tanar a transmis in versurile sale ca rivalul sau nu a mai avut curajul…