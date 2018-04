Istoricul Dinu C. Giurescu a parasit aceasta lume. Mesaje de condoleante

In seara zilei de 24 aprilie s-a aflat ca Romania a pierdut un om deosebit de valoros, un istoric si un profesor foarte apreciat: academicianul Dinu C. Giurescu. Dinu C. Giurescu avea 91 de ani. Era descendent al unei familii cunoscute de istorici, fiind fiu… [citeste mai departe]