Detecţia accidentelor de pe iPhone 14 e activată de… rollercoastere Apple a facut mare rumoare cu privire la functia de detectie a accidentelor auto de pe seria iPhone 14 si de pe noile sale ceasuri. Asta doar pentru a fi trollata de Google la lansarea lui Pixel 7, mai ales ca Google are asa ceva pe Pixel-uri din 2019. Acum sistemul de pe iPhone 14 are un bug serios... poate suna la politie din greseala. Functia este activata din fabrica pe toate cele 4 modele iPhone 14 si anunta imediat serviciile de urgenta, daca este detectat un accident auto. Daca e detectat un astfel de accident, iPhone-ul emite o alarma si afiseaza un mesaj timp de 20 de secunde. Daca utilizatorul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

