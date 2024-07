Detectarea bolii Alzheimer printr-un simplu test de sânge Un simplu test de sange face posibila detectarea bolii Alzheimer cu mai multa precizie decat evaluarea unui medic, transmite un studiu suedez publicat duminica, 28 iulie a.c., in revista JAMA. Aceasta metoda este considerata o performanța in cercetarea bolii Alzheimer, care ar putea facilita considerabil diagnosticarea, facand-o mai puțin costisitoare și mai accesibila. Rezultatele au […] The post Detectarea bolii Alzheimer printr-un simplu test de sange appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele publicate pe site-ul Ministerului Educației au scos la iveala faptul ca anul acesta a fost susținut cel mai slab Bacalaureat din ultimul deceniu. Mai exact, 39 de elevi care au susținut examenul de Bacalaureat 2024 au obținut media 10. Se pare ca aceste rezultate reprezinta cel mai mic numar…

- Food and Drug Administration (FDA) din SUA a aprobat donanemab, un anticorp monoclonal, conceput pentru a incetini progresia bolii Alzheimer, in faze incipiente, simptomatica. Medicamentul, produs de Eli Lilly, ajuta organismul sa elimine acumularea placii de amiloid din creier, semnul distinctiv al…

- Exista o legatura intre nivelul calciului in sange și inima, motiv pentru care trebuie ”sa evitam sa luam suplimente brambura”, subliniaza dr. Ruxandra Dobrescu. De reținut ca nivelul de calciu in sange trebuie menținut intre 8.5-10.2 mg/dl. Calciul și inima Dr. Ruxandra Dobrescu ne explica cum funcționeaza…

- In fiecare an, la data de 14 iunie, se celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, un prilej de a sublinia ca, deși a crescut valoarea tichetului pentru donare și, implicit numarul donatorilor, totuși țara noastra se confrunta cu o criza de donatori de sange. De la 1 ianuarie, cand s-a schimbat…

- Rezultatele alegerilor locale de ieri au fost dominate de victorii clare in primariile unor localitați din județul Brașov, unii candidați asigurandu-și mandate cu o susținere de peste 85% din voturi. Printre aceștia, cel mai „iubit” primar s-a dovedit a fi liberalul Marian Patea de la Fundata, care…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a subliniat importanța marcarii pentru al treilea an consecutiv a Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer, intr-un mesaj dedicat curajului și rezistenței celor afectați de aceasta boala. Ciuca a evidențiat determinarea acestor oameni care…

- In premiera pentru Romania, analizele apelor reziduale au fost efectuate și publicate, dezvaluind un tablou surprinzator al consumului de droguri in țara. Deși aceasta practica este comuna in Europa de 11 ani și este implementata in peste 100 de orașe europene, Romania a facut abia acum primii pași…

- Cu o jumatate de ora inainte de inchidere toți indicii erau pe minus, fața de tranzacțiile de marți. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o depreciere de 0,35 la suta, iar indicele BET Plus, care arata evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni cotate la BVB,…