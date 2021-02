Stiri pe aceeasi tema

Au fost executate trageri reale de lupta cu sistemele de artilerie reactiva LAROM, in cadrul exercitiului ldquo;Viforul 21.11", in Poligonul Capu Midia. Militarii au executat foc pe tinte la suprafata apei, cu munitie de calibrul 160 mm, la o distanta de peste 16.000 de metri de tarm, in largul marii.In…

USR Turda a reacționat dur dupa ce primarul Cristian Matei a anunțat semnarea contractului de reabilitare a centrului istoric al municipiului Turda, acuzand ca acest contract ar fi fost imparțit...

Un barbat de 56 de ani, din Turda, și-a pus capat zilelor, prin spanzurare. Trupul neinsuflețit a fost gasit de polițiști, care au patruns cu sprijinul pompierilor, chemați la fața locului.

Am stat de vorba despre educația din Romania, influenceri și motivație cu Rareș Cotoi, un elev model care studiaza la Colegiul Național Mihai Viteazu din Turda. Președinte al Consiliului Elevilor...

In data de 23 noiembrie 2020, in jurul orelor 19,30 in timpul activitaților de patrulare in "Parcul Teilor" o patrula din cadrul Serviciului Siguranta și Ordine Publica, s-a sesizat cu privire la...

O ușoara scadere a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19 se inregistreaza la Turda, Campia Turzii dar și in Cluj Napoca.

Zilele trecute a izbucnit un focar de coronavirus la primaria din Apahida, peste 40 de persoane fiind testate pozitiv la Covid-19, impreuna cu primarul localitații.

Primarul Cristian Matei a spus azi ca a avut o discuție cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, care i-a spus ca in urmatorul exercițiu financiar Turda ar putea accesa fonduri europene pentru...