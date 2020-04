Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul diagnosticat cu COVID-19 face parte din Gruparea Mobila Craiova. Acesta se afla deja internat la Spitalul de Boli Infectioase. Primele concluzii ale anchetei epidemiologice arata ca jandarmul a intrat in contact direct cu cel putin 17 colegi, dar si cu toti membrii familiei sale.

- „Va pot confirma ca a fost infirmata infecția cu SARS-CoV2”, a declarat Constantin Dina pentru o agenție de presa.Sambata, Constantin Dina, fostul șef al DSP Constanța și actual șef al Corpului de Control al Ministerului Sanatații, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acesta a fost internat la Spitalul…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, infectat cu COVID-19, este internat in Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș". Inaltul prelat a fost transferat de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava la Institutul „Matei Balș" ...

- De la inceputul crizei de coronavirus, in județul Constanța au fost prelucrate doar 1623 de teste, conform unei acnchete publicate de G4Media. Primul pacient infectat cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei a fost raportat in 26 februarie, iar Constanța a confirmat prima imbolnavire in 11 martie. La inceputul…

- „Va pot confirma ca a fost infirmata infecția cu SARS-CoV2”, a declarat Constantin Dina pentru o agenție de presa.Sambata, Constantin Dina, fostul șef al DSP Constanța și actual șef al Corpului de Control al Ministerului Sanatații, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acesta a fost internat la Spitalul…

- Tanara de 27 de ani care a murit duminica la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași era diabetica, facea insulina de cateva ori pe zi, iar in urma cu doua saptamani fusese la inmormantarea mamei, unde...

- Niciunul din cele 65 de cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase care au fost testate nu este contaminat, dar au fost depistate trei cazuri de infectare, a declarat joi, intr-o declaratie online, coordonatorul tuturor spitalelor din judetul Bihor, doctorul Gheorghe Carp, alaturi de primarul…

- RESITA – Acestia sunt colegii barbatului care lucreaza la retailerul din Resita, contacti de familie sau provenind in urma unor activitati sportive! Cei care au fost in legatura cu barbatul de 27 de ani, confirmat cu noul coronavirus, care este sub tratament la Timisoara, se afla in acest moment in…