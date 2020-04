Detaliul surprinzător din grădina Andreei Marin. Știe ”Zâna” vreun secret? FOTO ”Nicaieri altundeva nu mi-aș dori sa fiu de Paște. Acasa, in gradina noastra mica, dar viu colorata, in liniștea intrerupta doar de zumzetul gazelor sau de ciripitul pasarelelor, de cate un „miau” sau un sforait de caței leneși intinsi la soare sub cerul senin. Nu-mi doresc tocuri, ci talpi alintate de roua dimineții in iarba, nici machiaj, nici vreo rochie noua, imi sunt de-ajuns pacea, iubirea, liniștea, hrana proaspat culeasa din jardinierele unde samanța a fost sadita cu dragoste. Tot ce va doresc este sa aveți lumina in suflet și Paște liniștit, dragii mei!”, a transmis ”Zana”, mesajul ei… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

