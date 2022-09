Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe CS Mioveni, scor 2-1. Florin Raducioiu a analizat partida și l-a remarcat pe Antonio Sefer, marcatorul primului gol al giuleștenilor. Florin Raducioiu, dupa Rapid - CS Mioveni 2-1 „In primul rand, lucrul cel mai important pentru un atacant este sa dea gol. Deci, cand da gol, el deja…

- CS Mioveni a fost infranta de Rapid, 2-1, in Giulești. Rapid obține a 8-a victorie stagionala și o egaleaza pe Farul in fruntea clasamentului, ambele cu cate 24 de puncte. CS Mioveni ramane penultima, cu 6 puncte.Giuleștenii au inceput bine meciul. In minutul 8 au zguduit plasa prin Papeau, dar reușita…

- Adrian Mutu și Rapid au urcat pe primul loc in Super Liga dupa ce echipa din Giulești s-a impus cu 1-0 in duelul cu Universitatea Cluj. Golul victoriei a fost marcat in minutul 80 dupa o lovitura de la 11 metri acordata in urma intervenției arbitrilor din camera VAR. Cristi Sapunaru și Mihai Stoica…

- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…

- Alexandru Mațan (22 de ani, extrema stanga) a semnat astazi cu Rapid și a oferit primele declarații in calitate de fotbalist al giuleștenilor. Ultima oara in SUA, la Columbus Crew, Mațan se declara deja indragostit de clubul alb-vișiniu. Mațan bifeaza cea de-a treia experiența din Liga 1, dupa cele…

- Detaliul incredibil din spatele ultimului transfer rezolvat de FCSB: Gigi Becali (64 de ani) a decis sa-l aduca pe Bogdan Rusu (32) dupa ce a ramas impresionat de un gol inscris de acesta cu capul, numai ca atacantul central reușește astfel de execuții extrem de rar! Prestația lui Bogdan din CFR Cluj…

- Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul care a promovat-o pe Rapid in Liga 1 și a pregatit-o pana in martie 2022, a analizat situația actuala a echipei, aflata acum sub comanda lui Adrian Mutu (43). De la promovarea din vara lui 2021, Rapid a trecut prin schimbari serioase. Echipa alb-vișinie s-a mutat…