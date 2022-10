Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 14 din SuperLiga. Karlo Muhar (26 de ani) a marcat golul decisiv in minutul 84, cu o lovitura de cap excelent plasata. Croatul Karlo Muhar a devenit golgeterul campioanei in SuperLiga. A 3-a reușita stagionala,…

- Echipa CFR Cluj a invins luni seara, pe teren propriu, formatia Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in ultimul meci al etapei a 14-a din Superliga. CFR a urcat pe locul 3 in clasament, cu 23 de puncte, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ion Craciunescu (72 de ani) considera ca Istvan Kovacs (38 de ani) a greșit cand i-a aratat doar cartonașul galben lui Cephas Malele (28 de ani), in minutul 29 al meciului dintre CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe. In minutul 29, Cephas Malele (28 de ani) a avut prim-planul in duelul cu Andres Dumitrescu…

- Mirel Radoi, antrenorul Universitații Craiova, s-a aratat dezamagit de arbitrajul din partida contra lui CFR Cluj, duminica, in deplasare, scor 2-0 pentru campioana Romaniei. Meciul din etapa din etapa a zecea din SuperLiga a fost decis de un gol de la mare distanța, cat și de un autogol.

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-0. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, a laudat jocul oltenilor. Radoi a trimis cateva „ințepaturi” in direcția lui Petrescu, imediat dupa eșecul de la Cluj. Antrenorul campioanei a avut un discurs total diferit și a laudat formație…

- Șahtior Soligorsk - CFR Cluj, Sepsi - Djurgardens și Zorya Luhansk - Universitatea Craiova sunt partidele de joi in care sunt implicate echipe romanești in turul trei preliminar al Conference League. Meciurile sunt transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Meciul Vllaznia - CS Universitatea Craiova 1-1 din turul II preliminar al Conference League a fost cel mai urmarit al serii care a programat la TV alte doua echipe din Romania, FCSB și CFR Cluj. Reprezentantele Romaniei au debutat joi in preliminariile Conference League. Trei dintre cele patru partide…