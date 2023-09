Detaliul pe care puțini îl cunosc: în cât timp se prescrie o datorie către bancă. Termenul scurt avut la dispoziție de instituție Vremurile tot mai grele și mai complicate lasa romanii cu tot mai multe restanțe la banci, dar este important de știut ca orice banca are la dispoziție 60 de zile din momentul in care se depașește termenul pentru plata unei facturi. Daca banca nu solicita executarea silita in cadrul acestui termen, atunci datoria se considera prescrisa. Datoriile catre banci au un termen de prescripție egal cu cel catre alte instituții, precum cele care ofera diferite servicii, sau a datoriilor catre asociația de proprietari. Mai exact, un termen de trei ani peste care poate interveni prescrierea datoriilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

