Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a fost intotdeauna o persoana discreta atunci cand a venit vorba despre viața personala. Cu toate acestea, nu s-a putut feri de fiecare data de ochii presei, astfel ca, pe bucațele, viața amoroasa i-a fost pusa pe tapet. Printre partenerii ei s-a numarat și un fotbalist celebru. Parcursul…

- Astazi este o zi speciala pentru Oana Radu. Cantareața s-a casatorit in urma cu puțin timp. Declarațiile emoționante ale artistei, dupa ce a spus DA in fața ofițerului de stare civila!

- Este o zi trista pentru toți cei care au cunoscut-o și au apreciat-o pe Madalina Manole. Astazi de implinesc 10 ani de cand ”Fata cu parul de foc” s-a stins din viața. Cantareața s-a stins din viața chiar de ziua ei de naștere!

- Sore a luat o decizie importanta in viața sa. Cantareața impreuna cu familia ei a hotorat ca in aceste zile sa se mute pentru prima oara la casa. Vedeta este foarte emoționanta și le-a marturisit fanilor ce simte in aceste momente.

- Andreea Banica a sarbatorit cum se cuvine in cea mai lunga zi din an. A și avut ce! Artista a implinit pe 21 iunie frumoasa varsta de 42 de ani, 12 ani de casnicie alaturi de soțul ei, dar și 23 de ani de relație.

- Fiica lui Florin Salam se pregatește de unul dintre cele mai importante evenimente din viața fiului sau. Insa din cauza masurilor de restricție din țara, organizarea bate pasul pe loc iar Betty este iși dorește ca totul sa mearga ca pe roate.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica populara de la noi. Vedeta a primit in casa echipa Star Matinal și a oferit in exclusivitate un interviu de excepție de intreaga sa viața și cariera profesionala!

- Incidentul s-a produs miercuri, 10 iunie, in jurul orei 7.00, in orasul Gura Humorului, din judetul Suceava. Un barbat a cerut ajutorul Politiei prin 112, pentru ca fiul sau devenise agresiv. Unul dintre politistii sositi la fata locului a fost injunghiat in zona bratului de fiul batranului.