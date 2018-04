Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a ajuns, marți, in fața Congresului din SUA. In timpul audierii sale in fata Comisiei de Comert si in fața celei Juridice ale Senatului american, fondatorul rețelei de socializare a avut de raspuns unor intrebari dificile, dar un alt detaliu…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost in fata Senatului american. El a fost convocat pentru a da explicatii in scandalul in care datele a 87 de milioane de utilizatori au fost sustrase si folosite ilegal de compania britanica de consultanta Cambridge Analytica, potrivit Digi24.

