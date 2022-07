Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea" in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran.

