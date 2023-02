FC Voluntari - CFR Cluj 0-1 și CFR Cluj - FC Voluntari 4-0 sunt singurele partide din sezonul acesta in care campioana nu a primit vreun șut pe spațiul porții ei. CFR domina, oricum, campionatul romanesc, dar vișiniii s-ar plimba prin competiție daca ei ar putea juca mai des cu FC Voluntari. In sezonul acesta au luat toate punctele din disputele cu ilfovenii, pe care i-au invins cu 4-0 la Cluj și cu 1-0 in deplasare. ...