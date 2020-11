Stiri pe aceeasi tema

- Din primele cercetari, se pare ca talharul din Martinești s-a mișcat repede și cu mult tupeu. Poarta incuiata nu l-a descurajat pe hoț sa intre in curtea unui barbat din localitatea Geoagiu, chiar daca casa se afla la strada. A sarit rapid peste poarta casei, unde se afla obiectul pe care probabil…

- Un barbat de 72 de ani a fost dus la spital, vineri, cu hipotermie, dupa ce a cazut intr-o groapa adanca de 5 metri, in centrul Barladului, județul Vaslui. Groapa avea apa de aproximativ 60 de centimetri, informeaza Mediafax.Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o doua autospeciale…

- Un barbat de 52 de ani, din judetul Vaslui, a carui disparitie a fost sesizata de catre familie in luna mai, a zacut timp de patru luni in morga spitalului din Ploiesti. Decesul sau a fost descoperit intamplator de primarul din sat cand a verificat registrul electoral.

- Ieri, 20 septembrie 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Ibanești, județul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism, raza municipiului Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor…

- Un barbat urmarit internațional a fost prins in Olt de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. La data de 19 septembrie 2020, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Sprancenata au pus in executare un mandat european de arestare,…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din municipiul Husi a fost arestat preventiv dupa ce si-a amenintat in mod repetat fosta sotie, desi magistratii emisesera un ordin de protectie impotriva acestuia. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Husi au stabilit ca in perioada iunie - august, barbatul…