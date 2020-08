Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 30 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul gelos, chiar in plina strada și sub ochii trecatorilor. Barbatul a fugit imediat dupa crima, iar acum oamenii legii sunt in cautarea lui.

- Patru tineri cu virstele cuprinse intre 18 ani și 22 de ani, locuitori a capitalei, sint cercetați penal de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, dupa ce au batut un tinar de 25 de ani. Indivizii in dimineața zilei…

- Patru tineri cu varstele cuprinse intre 18 ani și 22 de ani, locuitori a capitalei, sunt cercetați penal de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, dupa ce au batut un tanar de 25 de ani.

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane. Doi barbați au fost transportați la…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei.La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane. Doi barbați au fost…

- Un roman de 43 de ani a fost injunghiat mortal in Nantes, Franța, in plina strada, in timp ce se intorcea de la serviciu. Din primele informații, se pare ca criminalul este un alt roman, ce a fost dat in urmarire de polițiștii care incearca sa-l identifice. Agresiunea a avut loc vineri, 3 iulie, in…

- A vrut sa iși convinga iubita, casatorita și mama, sa iși abandoneze famila și sa fuga cu el. Refuzat, barbatul a pedepsit-o cu o ploaie de lovituri de cuțit. Un strain și doi copii ai salvat-o pe femeie de furia amantului. Atacatorul a fost gasit de polițiști intr-o balta de sange.

- Un politist este considerat erou de catre conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, pentru ca a prins un talhar care a deposedat o femeie de poseta ei. Fapta s-a petrecut pe o strada din municipiul Targu Jiu.