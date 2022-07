Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua sezoane la formația sarda, Razvan Marin (26 de ani) a fost cedat de Cagliari pana in iunie 2023 la Empoli, care il poate transfera definitiv platind la anul 7 milioane de euro. Cagliari a retrogradat, dar Razvan Marin nu va evolua in proximul sezon in Serie B. Dupa doi ani in Sardinia, mijlocașul…

- Mulți dintre bucureșteni vor sa se bucure de un gratar in zilele de weekend. Majoritatea nu pot pleca de cate ori doresc departe de Capitala, dar cauta opțiuni care sa ii ajute sa uite de trafic, inghesuiala și zgomot. Orice roman s-a nascut priceput in preparatele facute la gratar, așa ca acest lucru…

- Detaliul secret din dormitorul lui Ion Țiriac a ieșit la iveala. Miliardarul roman duce o viața pe masura resurselor sale financiare. Cu o avere estimata la 1,5 miliarde de dolari, omul de afaceri iși permite sa cumpere, practic, orice, de la super mașini, la avioane, case ori domenii de vanatoare…

- Vanzarea țigarilor netimbrate in limita a 500 de pachete nu este infracțiune. Codul Vamal, pus in acord cu o decizie CCR Persoanele care vand țigari netimbrate in cantitați mici nu mai risca dosar penal. Vanzarea la colt de strada a acestora a fost dezincriminata. Ca urmare a unei decizii CCR, Guvernul…

- Condamnat la banca de rezerve de Handanovic (37 de ani), Ionuț Radu (25 de ani) iși cauta echipa dupa ce Inter l-a adus, liber de contract, pe Onana (26 de ani), fostul portar de la Ajax. Goalkeeper-ul roman a fost folosit intr-un singur meci de Serie A in sezonul 2021/2022, cel de la Bologna, in care…

- Uniunea Europeana „nu-si poate permite” sa nu se ajunga la niciun acord cu privire la cea de-a sasea runda de sanctiuni propusa de blocul comunitar impotriva Rusiei, a declarat luni presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, relateaza CNN.

- RESITA – In perioada urmatoare, Primaria Reșița va reabilita locul de joaca din apropierea Garii de Sud și pe cel de pe Valea Domanului, din vecinatatea ANAF! Cum reabilitarea se va face prin PNRR, consilierii locali au votat recent doua proiecte care vizeaza clarificarea situației juridice a terenurilor…

- Spania si Portugalia au ajuns marti la un acord cu Comisia Europeana pentru a putea scadea pretul energiei electrice in peninsula iberica, in virtutea unei derogari care le permite celor doua state sa disocieze pretul electricitatii de cel al gazelor naturale, informeaza AFP. „Am ajuns la un acord politic…