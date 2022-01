Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Raisei, fetița de 11 de ani care a fost accidentata mortal de un polițist, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a spus luni la Antena 3 ca polițiștii ajunși la fata locului au incercat sa il protejeze pe colegul lor in timp ce Raisa se zbatea intre viata si moarte. „Vestea…

- Comunicare defectuoasa in cazul fetiței accidentate mortal pe o trecere de pietoni in Capitala! Ministrul de Interne Lucian Bode a comunicat astazi, la cinci zile de la tragedie, ca polițistul care a ucis-o pe Raisa nu se afla intr-o misiune de urgența, dar se afla intr-o misiune polițieneasca.…

- Prima reacție a ministrului de Interne, Lucian Bode, in cazul polițistului care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni: este o fapta „ireparabila”, iar polițiștii, chiar daca sunt in misiune trebuie sa circule cu prudența.

- Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a analizat inregistrarea apelului la 112 al polițistului care a provocat accidentul mortal din Capitala. „Trebuie sa-mi manifest compasiunea pentru acest eveniment ireparabil. Acest ireparabil este trait fara indoiala de catre acest agent.El isi…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit pentru…

- O șoferița a bagat in spital un copil și a fugit de la locul accidentului. La 4 zile de la impact, oamenii legii inca sunt pe urmele acesteia. Totodata, persoane apropiate victimei cer ajutor de la cetațenii care au trecut prin preajma și au fost martorii accidentului sau daca dețin imagini video de…

- Parchetul a contrazis comunicatul oficial al Poliției și anunța ca polițistul care a omorat un copil pe trecerea de pietoni in București nu era in misiune, chiar daca avea girofarul pornit.

- Secția 5 Poliție din Capitala, unde lucra agentul care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, s-a transformat in “batalion disciplinar de cadre” pentru conducerea Poliției Capitalei. Secția 5 Poliție a fost frecvent, in ultimii 20 de ani, in mijlocul unor scandaluri penale. De la…